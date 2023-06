Mehrere Gemeinden auf Mallorca und den Nachbarinseln haben am von Donnerstag auf Freitag eine "tropische Nacht" mit Mindesttemperaturen, die nicht unter 20 Grad sanken, verzeichnet. Das geht aus aktuellen Auswertungen des spanischen Wetteramtes Aemet hervor. Unter einer Tropennacht versteht man eine Nacht, in der die niedrigste Lufttemperatur zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht unter 20 Grad liegt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sanken die Temperaturen in der Inselhauptstadt Palma nicht unter 22 Grad, am Leuchtturm in Capdepera wurden 21 Grad gemessen. In Banyalbufar, Portocolom, am Flughafen Son Bonet, in Port de Sóller und Pollença sank das Quecksilber nicht unter 20 Grad. Auch auf der Nachbarinsel Menorca blieb es nach Sonnenuntergang mild. Die Temperaturen in Mahón lagen auch in der Nacht bei 21 Grad, in den restlichen Gemeinden hielt sich das Thermometer zwischen 18 und 19 Grad.

Der spanische Wetterdienst Aemet prognostiziert für diesen Freitag auf den Balearen wolkige Abschnitte mit gelegentlichen Regenschauern, die bis zum Nachmittag von Gewittern begleitet werden können. Besonders im Inselnorden bleibt es tagsüber unbeständig. In einigen Regionen zeigt sich zeitweise wenigstens kurz die Sonne.