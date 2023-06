Sommerliche Stimmung auf Mallorca: Endlich hat das Strandwetter auf der Baleareninsel Einzug erhalten. Auch wenn es in einigen Regionen des Archipels an diesem Samstagmorgen noch bewölkt losgeht, setzt sich im Laufe des Tages beinahe überall die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen dabei um die 27 Grad. In einigen Regionen kann sogar schon die 30-Grad-Marke geknackt werden. Nachts werden in den kommenden Tagen tropische Nächte erwartet: Die Temperaturen fallen zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens dann nicht unter 20 Grad.

Auch am Sonntag scheint auf der Insel überwiegend die Sonne. In einigen Gebieten können sich zwischenzeitlich harmlose Wolkenfelder bilden. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Nach Sonnenuntergang bleibt es bei 18 bis 19 Grad mild. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 22 Grad und lädt zu einem erfrischendem Bad ein. Die neue Woche startet ebenfalls mit viel Sonnenschein. Am Dienstag und Mittwoch sind nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet allerdings teils kräftige Gewitter und lokale Regenschauer möglich. Dabei kühlt es etwas ab: Das Quecksilber steigt am Mittwoch nur noch auf 24 Grad. Ähnliche Nachrichten Temperaturen bis zu 22 Grad: Mallorca erlebt erste Tropennacht des Jahres Wolkenfelder und Schauer verhageln Urlaubern auf Mallorca das Strandgefühl Das unbeständige Wetter ist allerdings nicht von langer Dauer. Bereits am Donnerstag setzt sich wieder die Sonne durch. Auch die Temperaturen steigen an. Am kommenden Wochenende werden dann erneut Tageswerte um die 30 Grad erreicht. Regen ist erstmal nicht in Sicht.