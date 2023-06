Die Identität der am Dienstag bei einem schweren Autounfall in der Nähe des Cap Blanc im Süden von Mallorca ums Leben gekommenen Fahrerin ist festgestellt worden. Es handelt sich laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" um eine 61-jährige spanische Anwohnerin der in dem Ort Bahía Blava gelegenen Siedlung Bahía Azul namens Apolonia H. O.

Die Frau war am Kilometerpunkt 0,350 der Landstraße Ma-6014 in ihrem Dacia Sandero unterwegs, als sie mit einem VW Polo frontal zusammenstieß. Das letztgenannte Fahrzeug wurde von einem 30-jährigen Spanier namens Marcos E. R. gesteuert. Die Guardia Civil vermutet, dass der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Ähnliche Nachrichten Tödlicher Verkehrsunfall auf Mallorca: Frau kommt bei Frontalzusammenstoß ums Leben In der Gegend gibt es kaum kurvigen Landstraßen. Sie führen eher durch flaches, mit Bäumen und Büschen bestandenes Land. Marcos E. R. wurde bei dem Unfall lediglich leicht verletzt. In der Gegend befinden sich kaum Orte, der bekannteste ist Cala Pí mit seinem kleinen Strand, dem Wehrturm und mehreren Hotels.