Eingebettet in das nordwestliche Tramuntana-Gebirge, umgeben von Olivenhainen, befindet sich das Fünf-Sterne-Hotel Belmond La Residencia in dem Künstlerdorf Deià.vNeben dem Restaurant El Olivo und dem Café Miró hat das Luxushotel in diesem Monat sein gastronomisches Angebot um das Restaurant Tramuntana Grill erweitert. Die Lage am Pool, die Dekoration im unkonventionellen Bohemian-Stil, der Blick über die Dächer Deiàs und die täglich wechselnde Live-Musik laden zum gemütlichen Lunch oder einem romantischen Abendessen ein.

Ähnliche Nachrichten Mehr als 1000 Euro pro Nacht: Neues Ikos-Luxushotel in Porto Petro nimmt Gäste auf Traumhochzeit in Weiß auf Mallorca: Bundesliga-Kicker vermählt sich feierlich Küchenchef Guillermo Méndez setzt dabei auf mediterrane Gerichte mit mallorquinischem Charakter, die alle in einem Josper-Holzkohleofen zubereitet werden. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Carpaccio von roten Mittelmeer-Garnelen mit karamellisierter roter Zwiebelcreme, Rucolasprossen und eingelegter Zitronenschale, gegrillter Wassermelonensalat mit mallorquinischem Ricotta und Kirschtomaten sowie diverse Fisch- und Fleischspezialitäten und Dessert. Zudem kann der Gast zwischen 50 verschiedenen Weinen wählen. Chefkoch Méndez setzt dabei stets auf die Verwendung von lokalen Inselprodukten.