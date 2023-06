Keine drei Tage im Amt, hat der neue Bürgermeister von Palma, der Konservative Jaime Martínez (Volkspartei PP), der örtlichen Polizei einen Besuch abgestattet. Ihm zur Seite standen dabei der für Sicherheitsfragen verantwortliche Stadtrat Miquel Busquets und Martínez' Stellvertreter Antonio Deudero. Mit dem Antrittsbesuch bei der Policía Local habe Martínez auch dahingehend ein Zeichen setzen wollen, dass er es ernst meine mit der Sicherheit in der Stadt, schrieb das MM-Schwesterblatt "Ultima Hora".

Während die Polizeichefin Antonia Barceló ihren Besuch durch die weitverzweigten Räume der Hauptwache San Fernando führte, steckte Bürgermeister Martínez die wichtigsten Eckpunkte seiner gerade begonnenen Amtszeit ab. Gegen Hausbesetzer, rücksichtslose E-Roller-Fahrer und selbsternannte Graffiti-Künstler wolle man "mit aller Härte des Gesetzes" vorgehen. Insbesondere die Bekämpfung von Hausbesetzungen soll in den nächsten vier Jahren "oberste Priorität" der örtlichen Polizei genießen, sagte Martínez.

Mit einer weiteren Ankündigung machte sich der neue Bürgermeister in der Polizeiwache zweifellos neue Freunde: "Wie bereits im Wahlkampf versprochen, stehen wir zu unserem Wort, die Zahl der Polizisten aufzustocken." Noch vor Ende der Legislaturperiode, so Martínez, sollen "schätzungsweise 300 Mitarbeiter mehr" für Sicherheit und Ordnung auf den Straßen Palmas sorgen. Zusätzliches Geld wolle er zudem für die Modernisierung der Polizeiwache locker machen, sagte der sichtlich schwitzende Bürgermeister in einem der zahlreichen Räume ohne Klimaanlage. "Die Arbeitsbedingungen sind ein wichtiger Faktor, in diesem Bereich ist in den vergangenen 40 Jahren viel versäumt worden."