Tiefstwerte um die 25 Grad und eine hohe Luftfeuchte von rund 75 Prozent haben in der vergangenen Nacht so manchen Bewohner der Inselhauptstadt Palma um den Schlaf gebracht. In den frühen Morgenstunden registrierte der spanische Wetterdienst AEMET ungewöhnlich hohe Temperaturen in Palma und küstennahen Ballungsorten. AEMET-Sprecher Miquel Gili sagte gegenüber MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", dass derart hohen Nachttemperaturen im Zusammenspiel mit hoher Luftfeuchte vielen Menschen zu schaffen machten.

Allerdings sollten sich Bewohner und Urlauber auf diese klimatischen Bedingungen einstellen, denn rasche Abhilfe ist nicht in Sicht. Auch in den kommenden Tagen soll es heiß und feucht bleiben, und das nicht nur zu nächtlicher Stunde. Tagsüber ist den Meteorologen zufolge mit Höchstwerten von bis zu 35 Grad zu rechnen, nachts gehen die Temperaturen im besten Fall auf 20 Grad zurück. Erst ab Freitag rechnen die AEMET-Experten mit einer vorübergehenden leichten Abkühlung. Dann soll ein aus Mitteleuropa stammendes Tief sogar für den einen oder anderen Regentropfen sorgen, vor allem im Norden Mallorcas. Mit Werten zwischen 18 (nachts) und 32 Grad (tagsüber) soll es aber weiterhin warm genug für ein Bad im Meer bleiben. Von der ersten Hitzewelle, wie es den Süden des spanischen Festlands derzeit erwischt, ist Mallorca also verschont geblieben. In Andalusien und Murcia knackte das Thermometer mancherorts die 40-Grad-Marke.