Wer in diesen Tagen in einem Boutique-Hotel oder Fünf-Sterne-Haus in Palma nächtigen möchten, muss so tief wie in keinem anderen vergleichbaren Ferienziel Europas in die Tasche greifen. Einer Analyse der Portale Booking, Expedia, TripAdvisor und dem Vermarkter Dingus zufolge liegen die Preise in der ersten Juliwoche zwischen 220 und 640 Euro. Damit hängt die Inselhauptstadt Mitbewerber wie Santorin, Mykonos, Cannes, Venedig oder Athen klar ab, schreibt MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Am teuersten wird es derzeit im Hotel Can Bordoy, wo durchschnittlich 640 Euro pro Nacht berechnet werden. Auf den Plätzen folgen die urbanen Residenzen Can Marqués und Súmmum (jeweils 520 Euro) und Sant Francesc mit einem Übernachtungspreis von 460 Euro. Die Edelherbergen können es sich offenbar leisten, bei ihren Gästen bis an die Schmerzgrenze zu gehen. "Die Fünf-Sterne-Hotels und Boutique-Häuser befinden sich einer hervorragenden Situation", sagte Javier Vich vom Hotelverband Palma und Cala Mayor (Asphama), "sie konnten es sich leisten, die Preise gegenüber dem Vorjahr um bis zu 25 Prozent anzuziehen". Diese Häuser hätten eine Klientel im Auge, dem die Qualität wichtiger sei als der Preis. Ähnlich äußerte sich auch Dingus-CEO Jaume Monserrat, dessen Unternehmen für Hotels Vermarktungsinstrumente zur Verfügung stellt. "In diesem Segment sehen wir derzeit keinerlei Sonderangebote", so Monserrat. Dies bedeute, dass die Nachfrage gegenwärtig so hoch sei, dass die Übernachtungsbetriebe nicht auf spezielle Offerten zurückgreifen müssten. Für den Juli seien bereits 90 Prozent der Zimmer ausgebucht. Das sei zwar ein Rückgang von 30 Prozent gegenüber dem Juli 2022, Grund zur Sorge müssten sich die Hoteliers aber nicht machen. "Die hohe Nachfrage wird dafür sorgen, dass die noch freien Zimmer in letzter Minute weggehen", prophezeite Monserrat.