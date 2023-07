Es müssen im Urlaub keine perfekten Fotos für Instagram oder Facebook entstehen. Vielmehr geht es darum, persönliche Augenblicke für die Ewigkeit zu erhalten. Thor Schoof macht genau das seit fünf Jahren auf Mallorca und konserviert die besten Szenen von Hochzeiten, Geburtstagen und Events.

Fotografieren Sie mit dem Herzen! „Es geht darum, den Moment für unsere Erinnerung festzuhalten”, erklärt der deutsche Resident. Und nur, wenn man diesen wirklich im Inneren fühlt, kann man schöne Bilder schaffen. Das Technische rücke dabei eher in den Hintergrund, meint er.

Beachten Sie die Bildkomposition! Das Motiv muss nicht immer in der Mitte des Bildes platziert sein. Mit dem „Goldenen Schnitt” entstehen oft ästhetischere Anordnungen. Dabei versetzt man das Motiv nach links oder rechts in einem Drittel des Bildausschnitts. Hilfreich kann es sein, dafür das Raster zu aktivieren, welches dann im Fotomodus auf dem Bildschirm erscheint.

Machen Sie keine posierten Fotos! Statt der Aufforderung „Guck mal!” ist es besser, man beobachtet seine Umwelt und drückt im richtigen Moment den Auslöser. „Nur so kann man den wahren Charakter eines Moments einfangen”, beschreibt der Fotograf. Wenn die Kinder zum Beispiel unbeobachtet im Sand spielen oder der Partner auf der Liege in Ruhe sein Buch liest – ganz ohne unnatürliches Posieren.

Wechseln Sie die Perspektive" „Man kann sich auch mal auf die Sonnenliege stellen oder in die Hocke gehen, um aus der Froschperspektive zu fotografieren”, sagt der Eventfotograf. So entstehen Bilder aus ungeahnten Blickwinkeln.

Achten Sie auf Details" Die Sonnenbrille im Sand, die Bierdose am Pool oder kleine Kinderhände, die Schaufeln greifen und Burgern bauen – besonders ein Tag am Meer bietet unzählige kleine Details, die man festhalten kann.

Nehmen Sie Ihr Handy mit ins Wasser" „Heutzutage sind die meisten neueren Smartphones spritzwassergeschützt”, führt der 48-Jährige aus. Wer sichergehen möchte, sollte sich eine wasserdichte Hülle kaufen. „Auf und unter dem Wasser bekommt man eine ganz neue Perspektive auf den Sommerurlaub.”

Sprechen Sie andere Leute an! Sei es der Kellner oder andere Urlauber am Pool: Für ein Gruppenbild muss man sich nicht den rechten Arm verrenken, um ein Selfie zu machen, meint der Fotograf aus Palma. Um die ganze Familie auf einem Foto festzuhalten, darf man ruhig mal nach Hilfe fragen.”

Die technischen Voraussetzungen: Dafür rät Thor Schoof: „Lernen Sie die Möglichkeiten Ihres Handys kennen.” Welche voreingestellte Filter hat Ihr Handy und welche Modi kann man benutzen? Klicken Sie sich einmal durch die Einstellungen und machen Sie ein paar Probeaufnahmen. Der Profi ergänzt zudem: „Machen Sie den Blitz aus und halten Sie das Handy mit beiden Händen fest. Das gibt mehr Stabilität beim Fotografieren.” Bevor Sie auf den Auslöser drücken, achten Sie auf einen sauberen Hintergrund. Denn: „Wenn man eine Mülltonne im Hintergrund sieht oder eine Menschengruppe durchs Bild läuft, bringt das Unruhe in die Aufnahme”, beschreibt er.

Vor allem am Meer oder Pool kann die Linse schnell dreckig werden. Denn der Sand setzt sich in den kleinsten Ecken ab, und oft fasst man sein Handy mit von der Sonnencreme schmierigen Händen an. Doch man sollte das Objektiv nicht mit dem T-Shirt reinigen: „Ein Brillentuch ist die bessere Wahl. Und die Sandkörner sollte man wegpusten und nicht -reiben. Sonst zerkratzt die Linse.” Und vor allem rund um Sonnenauf- und -untergänge sei das Licht warm und weich – ideal für tolle Aufnahmen.

Zu guter Letzt – die Qual der Wahl: Nach einem Urlaub hat man oft hunderte Bilder auf dem Handy. Damit es nicht unübersichtlich wird, sollte man schon vorher rigoros aussortieren, rät Thor Schoof: „Die schlechten Bilder sofort löschen und die schönen Fotos als Favoriten markieren, oder in einen eigenen Ordner verschieben.” Wenn Sie wieder zu Hause sind und möglichst lange von den Urlaubserinnerungen zehren wollen, drucken Sie die Fotos am besten aus. „Das Gefühl ist ein besonderes, wenn man die Fotos in der Hand halten kann”, sinniert der Fotograf. Auch ein Fotobuch selbst zu bekleben und zu basteln, kann eine gute Möglichkeit sein, den Urlaub Revue passieren zu lassen. Dabei lassen sich auch die Kinder gut einbinden. „Das festigt das Erlebte als Familie”, meint der zweifache Familienvater.

Mehr von Thor Schoof Lifemoments Photography gibt es auf www.thorschoof.com oder bei Instagram unter @thor_schoof.