Ein Patrouillenboot der Guardia Civil hat in den Gewässern der unbewohnten Insel Cabrera am Mittwochnachmittag ein Boot mit 28 Migranten aufgegriffen. Informationen des spanischen Innenministeriums zufolge handelte es sich um Nordafrikaner und Schwarzafrikaner, die im Begriff waren, über die Balearen illegal nach Spanien einzureisen. Die Guardia Civil habe die Migranten, die sich in einem guten gesundheitlichen Zustand befunden hätten, in Gewahrsam genommen und nach Mallorca überführt, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter Berufung auf Behördenangaben.

Seit Jahresbeginn hat die Polizei auf den Balearen insgesamt 28 Migrantenboote mit 509 Menschen an Bord aufgegriffen. Im zurückliegenden Jahr 2022 zählten die Behörden 174 Boote mit insgesamt 2.570 Migranten an Bord. Die kleine Insel Cabrera liegt wenige Kilometer südlich der mallorquinischen Ortschaft Colònia de Sant Jordi. Das nahezu unberührte Eiland ist als Nationalpark ausgewiesen.