Die zweite Hitzewelle des diesjährigen Sommers ließ am Dienstag gleich in acht Ortschaften Mallorcas Rekordwerte purzeln. Fast unmenschlich heiß war es insbesondere im Inselinneren. In Sa Pobla registrierten die Meteorologen des spanischen Wetterdienstes AEMET 43,9 Grad. Damit fiel der bisherige Hitzerekord von 43 Grad aus dem Jahre 1983. Nicht viel angenehmer war es mit 43,5 Grad in Lloseta; auch dort wurde der bisherige Höchstwert von 42,7 Grad (2022) pulverisiert, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Ähnliches meldete die Wetterstation in Sineu: 43 Grad, ganze 1,7 Grad über dem bisherigen Spitzenwert aus dem vergangenen Jahr.

Ähnliche Nachrichten Extremhitze erreicht Mallorca: Vielerorts bereits am Montag 40 Grad und mehr Neue Rekordwerte verzeichneten am Dienstag zudem Colònia de Sant Pere (42,8 Grad), Llucmajor (42,8 Grad), Binissalem (42,5 Grad), Santa Maria (42,1 Grad) und Serra d'Alfabia (36,2 Grad). Der historische Höchstwert für Mallorca fiel allerdings nicht, den hält seit August vergangenen Jahres mit 44,5 Grad weiterhin Montuïri. Für weite Teile Mallorcas hatten die Behörden am Dienstag die Hitzewarnstufe rot ausgerufen. Kleiner Trost: Für den Mittwoch erwarten die Meteorologen einen leichten Temperaturrückgang.