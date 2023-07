Im Laufe eines Ehestreits, der offenbar außer Kontrolle geriet, hat eine 49-Jährige ihrem Ehemann in den frühen Morgenstunden des Donnerstags mutmaßlich eine schwere Stichverletzung zugefügt. Das 56-jährige Opfer wurde von den herbeigerufenen Rettungskräften im kritischen Zustand ins Universitätskrankenhaus Son Espases eingeliefert. Beamte der Guarcia Civil und Ortspolizei nahmen die Ehefrau des Mannes unter dringenden Tatverdacht fest. MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge leugnete die Frau zunächst, ihrem Mann die Stichverletzung zugefügt zu haben.

In der Notrufzentrale ging kurz nach zwei Uhr ein Anruf ein, demzufolge ein Mann mit Stichverletzung kurz zuvor in der Bar Red Lion in Can Picafort Zuflucht gefunden hatte. Daraufhin rückte eine Streife der Ortspolizei aus, um sich vor Ort ein Bild von dem Geschehen zu machen. In besagter Bar fanden die Beamten tatsächlich einen schwer verwundeten Mann vor, am Boden liegend und mit einer klaffenden Wunde in der Brust. Während die Beamten dem Mann Erste Hilfe leisteten, suchten Kollegen in Zusammenarbeit mit der Guardia Civil die Wohnung des mutmaßlichen Opfers auf.

Bereits an der Eingangstür fielen den Polizisten die zahlreichen Blutflecken auf. Auf das Klingeln der Beamten hin öffnete die 49-jährige Ehefrau des niedergestochenen Mannes die Tür. In einer ersten Aussage stritt sie jegliche Beteiligung an dem Vorfall ab. In der Wohnung stießen die Beamten allerdings auf weitere Blutflecken und die mutmaßliche Tatwaffe – ein großes Küchenmesser, das augenscheinlich gerade gründlich gereinigt worden war.