Einmal mehr haben am Donnerstag Anwohner der Playa de Palma gegenüber der Lokalpresse ihrer angestauten Entrüstung freien Lauf gelassen. In neusten Fall richtete sich ihr Zorn nicht wie üblich gegen die Exzesstouristen aus Deutschland, sondern gegen deren nicht minder saufwütige Kollegen aus den Niederlanden. Das Fass zum Überlaufen, so der Vorsitzende des Nachbarschaftsvereins Asociación de Vecinos del Arenal, Alain Carbonell, habe jetzt ein Video gebracht, das in den sozialen Netzwerken viral ging. Darauf ist nach Darstellung von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zu sehen, wie ein Niederländer am Strand seine Notdurft zum Entzücken zahlreicher Schaulustiger auf dem Gesicht eines schlafenden Landsmannes verrichtet.

Carbonell zufolge sei das Verhalten der "betrunkenen und aggressiv auftretenden" Gäste aus Mitteleuropa nicht länger hinnehmbar. Der Vorsitzende des Nachbarschaftsvereins zeigte sich dabei durchaus bewusst, dass die vermeintlich schlimmste Phase des Sommers noch bevorsteht. Der "berühmte niederländische Tourismus", wie Carbonell die Horden anreisender junger Menschen resigniert-sarkastisch bezeichnet, stellt sich an diesem Strandabschnitt traditionsgemäß zwischen dem 1. und 31. August ein. Den Anwohnern schwant daher Böses, was den weiteren Verlauf der Saison betrifft. Den deutschen Sauftouristen, die rund um den Ballermann längst eine teutonische Vorherrschaft etablierten, erwächst offenbar zunehmend Konkurrenz aus dem Nachbarland. Bereits vor Wochen hatten Carbonell im Namen des Nachbarschaftsvereins öffentlichkeitswirksam gegen den überhand nehmenden Exzesstourismus an der Playa de Palma geklagt. Damals richtete sich die Wut der Anwohner jedoch noch gegen den "Low-cost-Tourismus aus Deutschland", konkret gegen jene Gäste, die maximal für 48 Stunden auf Mallorca verweilen. Diese Spezies Tourist, will Carbonell beobachtet haben, nutze seinen Aufenthalt vielfach ausschließlich zur Aufnahme von Alkohol. Ein Hotelbett komme für diese Exzesstouristen gar nicht erst infrage, das Nickerchen zwischen den Gelagen finde am Strand oder auf der Parkbank statt.