Katzenliebhaber auf Mallorca aufgepasst: Seit Wochen schießt eine noch unbekannte Person im Raum Nova Cabana, Gemeinde Marratxí, mit einem Luftgewehr wahllos auf die Tiere. Die Lokalpolizei aus Marratxí hat ihre Mitbürger nun um Mithilfe gebeten.

Einem Bericht der Lokalpolizei zufolge sollen sich die grausamen Taten in Nova Cabana, in der Nähe der Dalia-Straße, ereignet haben. Die Person hat in den letzten Wochen in dem besagten Gebiet mit einer Luftdruckpistole auf mehrere Katzen geschossen und konnte bislang noch nicht ausfindig gemacht werden.

Die Polizei ruft dazu auf, sich mit Hinweisen an sie zu wenden, um den Täter schnappen zu können: "Falls Sie Informationen haben, die uns zum Täter führen könnten, wenden Sie sich bitte an die lokale Polizei unter der Nummer: 971 60 44 08."