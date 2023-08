Ein Beamter der Nationalpolizei, der sich zufällig unter den Passagieren befand, hat noch an Bord einen randalierenden und ausfälligen Fluggast festgenommen. Einer Pressemitteilung der Polizei zufolge ereignete sich der Zwischenfall bereits am 2. August auf dem Flug Palma de Mallorca-Sevilla. Dem rabiaten Passagier droht nun ein Gerichtsprozess wegen gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr, Widerstand gegen einen Vollstreckungsbeamten und ausgesprochenen Morddrohungen.

Nach Polizeiangaben belästigte der mutmaßliche Täter kurz vor dem Anflug auf den Flughafen Sevilla eine Gruppe junger Frauen, die in der Sitzreihe vor ihm saßen. Als sich daraufhin ein weiterer Fluggast einschaltete, um die Frauen zu verteidigen, hätte der Festgenommene "eine extrem aggressive Haltung" eingenommen. Gegenüber dem Mann, der sich auf die Seite der Frauen geschlagen hatte, habe der mutmaßliche Täter im Anschluss mehrmals Morddrohungen ausgesprochen. "Wenn wir in Sevilla landen, schlitze ich dir den Hals auf." Nun wurde es auch dem zufällig anwesenden Beamten der Nationalpolizei zu viel. Er wies sich gegenüber dem ausfallenden Passagier als Nationalpolizist aus und forderte ihn auf, umgehend sein Verhalten zu ändern und auf seinen Sitzplatz zurückzukehren. Statt der Anweisung Folge zu leisten, sei der Mann dazu übergegangen, seine Aggressivität an dem Polizisten zu entladen, hieß es in der Pressemitteilung der Polizei. Der Beamte habe jedoch einem Faustschlag ausweichen und den gewalttätigen Passagier überwältigen können. Wenige Minuten später setzte das Flugzeug zur Landung an. Kaum kam die Maschine zum Stehen, stürmten Guardia Civilisten ins Innere und holten den aggressiven Passagier aus seinem Sitzplatz.