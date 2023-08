Wieder einmal sorgt ein Türsteher auf Mallorca für Negativschlagzeilen: In einer nicht namentlich genannten Bar an der Playa de Palma soll einer Meldung von MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ein deutscher Urlauber brutal zusammengeschlagen worden sein. Die Nationalpolizei habe den tatverdächtigen Sicherheitsmitarbeiter festgenommen.

Nach Aussage des Opfers, das im Anschluss an den Zwischenfall umgehend bei der Polizei Anzeige gegen den Mitarbeiter erstattete, habe der Senegalese mittleren Alters ihn zunächst im Gewühl des Lokals brüsk zur Seite geschubst. Wie der Urlauber auf dieses Verhalten reagiert hat, geht aus Medienberichten nicht hervor. Laut Polizeiprotokoll endete die handfeste Auseinandersetzung in einem separaten Raum, in dem der Türsteher auf den Deutschen mehrmals brutal eingeschlagen haben soll.

Gewaltexzesse von Türstehern an der Playa de Palma sind längst keine Seltenheit mehr. In den vergangenen Wochen war es zu mehreren Zwischenfällen zwischen Sicherheitsmitarbeitern und Gästen gekommen. In einem Fall schlug ein Sicherheitsmitarbeiter mit einem Golfschläger auf Urlauber ein.