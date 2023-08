Im Fall der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung hat die französische Polizei am Sonntag zwei weitere Tatverdächtige festgenommen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ereignete sich der Zugriff der Behörden in den Ortschaften Scherwiller und Mulhouse, beide im Grenzgebiet zu Deutschland. Den beiden jungen Männern wird zur Last gelegt, zusammen mit fünf weiteren Franzosen und einem Schweizer am 14. August eine 18-jährige britische Urlauberin in einem Hotel in Magaluf (Calvià) vergewaltigt zu haben. Die sechs zuvor auf Mallorca festgenommenen Männer befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

Ähnliche Nachrichten Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Fünf der sechs deutschen Urlauber kommen ins Gefängnis Im Rahmen der Ermittlungen der Behörden auf Mallorca hatte das mutmaßliche Opfer angegeben, von insgesamt acht Männern sexuell missbraucht worden zu sein. Nicht zuletzt anhand der zahlreichen Videos, die die Tatverdächtigen mit ihren Smartphones aufgenommen hatten, gelang es den Ermittlern, die Identität der zwei Flüchtigen festzustellen. Im Anschluss stellten die spanischen Behörden bei ihren französischen Kollegen ein Amtshilfeersuchen. Medienberichten zufolge waren die zwei Flüchtigen kurz nach der mutmaßlichen Tat nach Baden-Baden geflogen und von dort in ihre jeweiligen Heimatorte jenseits der Grenze zurückgekehrt. Bei der mutmaßlichen Tat handelt es sich um die zweite ihrer Art, die in den zurückliegenden Wochen Polizei und Behörden auf Mallorca beschäftigt. Mitte Juli sollen fünf männliche Urlauber aus Deutschland an der Playa de Palma eine 18 Jahre alte deutsche Touristin vergewaltigt haben. Die fünf Männer sitzen seither in Untersuchungshaft.