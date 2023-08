Wenig Freunde hat sich ein hüllenloser Bootsbesitzer mit einem nächtlichen Anlegemanöver im Yachthafen von s'Estanyol gemacht. Auf einem Video, das die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch veröffentlichte, ist zu sehen, wie die motorisierte Llaut zunächst erfolglos ihren angestammten Liegeplatz ansteuerte. Der Eigner am Steuer war augenscheinlich in diesen Augenblicken nicht Herr seiner Sinne, was die Schmährufe anderer Bootsbesitzer provozierte. Einer weiblichen Stimme aus dem Off zufolge fürchteten mehrere Yachtbesitzer ob der waghalsigen Manöver um die Unversehrtheit ihrer Boote.

Nach gut einer halben Stunde und diversen skurrilen Beschleunigungsversuchen gelang es dem FKK-Steuermann schließlich, sein schwimmendes Gefährt sicher an der Anlegestelle festzumachen. Medienberichten zufolge fiel der exzentrische Bootsbesitzer nicht das erste Mal unangenehm im Yachthafen auf. Dabei soll es in der Vergangenheit auch zu Sachbeschädigungen an anderen Booten gekommen sein. Das vierminütige Originalvideo, das sich gegenwärtig in den sozialen Netzwerken großer Beliebtheit erfreut, wurde vermutlich vor wenigen Stunden aufgenommen. Letztlich ging in dieser Episode alles glimpflich aus. Auf die wütenden Beschimpfungen und die Aufforderung der Augenzeugen, er solle doch endlich den Motor abschalten, antwortete der halsbrecherische Bootsbesitzer mit einem lapidaren "schon geschehen". Nackt, wie Gott ihn schuf.