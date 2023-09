So schnell kann es manchmal gehen, selbst auf Mallorca: Nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten erteilte das Bauamt der Stadt Palma am Montag grünes Licht für ein in Planung stehendes Luxushotel im Golfclub Puntiró. Bauherr des Vorhabens sei das Unternehmen Golf Park Entertainment Mallorca S.A., so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Auf dem von viel Grün umgebenen Gelände soll ein 5-Sterne-Hotel mit 173 Zimmern entstehen.

Ähnliche Nachrichten Herbst ist Saison: Das sind die fünf beliebtesten Sportarten bei Aktivurlaubern auf Mallorca Medienberichten zufolge hatte der behördliche Hürdenlauf bereits im Jahr 2005 begonnen. Dem Anliegen des Bauherrn, das Vorhaben zu einem Projekt des "überragenden öffentlichen Interesses" zu erklären, erteilte der damalige Inselrat von Mallorca jedoch eine Absage. Der Bauherr leitete daraufhin rechtliche Schritte gegen die Weigerung des Inselrates ein. Der Prozess ging durch mehrere Instanzen und landete letztlich vor dem Obersten Gerichtshof der Balearen. Dieser gab der Klägerseite recht, der Inselrat musste seine Einwände zurückziehen. Einen neuen Bauantrag konnte der Investor jedoch erst vier Jahre später, im Jahr 2019, einreichen. Denn während der juristischen Streitigkeiten war das notwendige Umweltgutachten verfallen. Am Ende hieß es aus dem Bauamt lapidar, bei der Ausstellung der Baugenehmigung habe es sich "schlicht um eine Formalität" gehandelt.