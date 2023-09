Am Dienstag hat sich eine Frau bei dem Versuch, auf einen Hocker einer Diskothek zu steigen, stark verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr, als die Urlauberin beim Tanzen war und auf den Stuhl klettern wollte. Dabei stürzte sie und zog sich einen offenen Bruch am Ellenbogen zu. Die Wunde an ihrem Arm blutete stark und Zeugen versuchten die Dame zunächst provisorisch zu verarzten.

Bald darauf trafen die Polizei ein und ein Rettungswagen am Ort des Geschehens ein. Die Beamten legten eine Wärmedecke um die Frau und begannen mit den Hilfsmaßnahmen, damit die Touristin bei Bewußtsein bleibt. Ärzte stabilisierten ihren Zustand, und die junge Dame wurde in das Krankenhaus Son Espases gebracht.