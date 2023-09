Mit dem Ziel, die Wartelisten für einen Prüftermin merklich zu verkürzen, werden die fünf Prüfstellen ITV (Inspección Técnica de Vehículos, vergleichbar mit dem deutschen TÜV) an vier Samstagen im Herbst ihre Tore öffnen. Dies gab der Präsident des Inselrates von Mallorca, Llorenç Galmés, am Donnerstag bekannt. Derzeit betrage die Zeitspanne zwischen Terminvergabe und eigentlicher Prüfung durchschnittlich 35 Tage. Galmés machte sich am Donnerstag im Industriegebiet Son Bugadelles (Calvià) persönlich ein Bild von den Bauarbeiten zur künftigen Prüfstelle. Diese befänden sich in der Endphase, mit einer Einweihung werde im Verlauf des kommenden Jahres gerechnet, sagte Galmés. In der neuen Prüfstellen sollen bis zu 8.000 Kraftfahrzeuge pro Woche auf ihre Fahrtauglichkeit hin geprüft werden können.

Doch ehe es soweit ist, platzen die fünf vorhandenen Prüfstellen – zwei in Palma, jeweils eine in Manacor und Inca sowie eine mobile Einheit in Magaluf – weiterhin aus allen Nähten. Die vier offenen Samstag sollen nach Vorstellung des Inselrates für Besitzer von Autos und Motorräder ein wenig Luft schaffen. Nach Einschätzung von Galmés könnten dadurch insgesamt 2.400 zusätzlich Prüftermine angesetzt werden. An folgenden Samstagen sind die fünf ITV-Niederlassungen geöffnet: 23. und 30. September sowie 7. und 21. Oktober. Ursprünglich sei geplant gewesen, an deutlich mehr Samstagen Kraftfahrzeuge auf Herz und Nieren zu prüfen, so Galmés. Diesem Plan habe aber die private Betreibergesellschaft wegen Personalmangels einen Strich durch die Rechnung gemacht.

In den ersten zwei Monaten seiner Amtszeit, so Inselratspräsident Galmés, habe man die Wartezeit auf einen Prüftermin von rund 50 auf 35 Tage reduzieren können. Doch damit wolle man sich noch nicht zufriedengeben. "Wir streben eine bedeutend kürzere Wartezeit an", sagte Galmés gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". In diesem Zusammenhang wiederholte er das Wahlversprechen, in der laufenden Legislaturperiode zumindest mit dem Bau einer weiteren Prüfstelle in Campos zu beginnen.

Einen zusätzlichen Impuls für einen reibungslosen Ablauf in den ITV-Niederlassungen erhofft sich Galmés von einer neuen Betreibergesellschaft. In Kürze, so das Oberhaupt des Inselrates, würde mit dem öffentlichen Ausschreibungsprozess begonnen werden.