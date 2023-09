Die Ortspolizei Andratx fahndet nach drei Personen, die am Dienstagabend mutmaßlich ein Auto gestohlen und kurz darauf gegen acht geparkte Fahrzeuge gesteuert haben. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ereignete sich der Diebstahl gegen 20.30 Uhr in einer zentral gelegenen Autowerkstatt in Andratx. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass die drei mutmaßlichen Täter, zwei Männer und eine Frau "um die 20 Jahre", über den Hinterhof in die Werkstatt eindrangen. Dort nahmen sie die Schlüssel zu einem schwarzen Mercedes-Cabriolet an sich und brachen zu einer Spritztour auf.

Ähnliche Nachrichten Kurioser Unfall in Andratx: Frau klemmt sich beim rückwärts Ausparken den Fuß ein Weit kamen die drei jungen Autodiebe allerdings nicht, bereits an der Ausfahrt zur Straße verloren sie dem Medienbericht zufolge die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierten mit acht abgestellten Autos. Vor den Augen von Anwohnern, die durch den Lärm zusammenprallenden Blechs aufgeschreckt worden waren, traten sie umgehend die Flucht an. Ermittler der Polizei werten derzeit die Videoaufzeichnungen benachbarter Geschäftslokale aus. Sie erhoffen sich daraus Hinweise auf die Identität der drei Personen.