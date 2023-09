Schlechte Nachrichten für Nutzer von Palmas Verkehrsbetrieben EMT: Ab 1. Januar 2024 müssen die Fahrgäste der städtischen Busse für die Beförderung wieder bezahlen. Das kündigte der verantwortliche Stadtrat Antoni Deudero am Mittwoch gegenüber MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" an. Das für Residenten und Inhaber der grauen Bürgerkarte kostenlose Busfahren wurde durch eine Finanzspritze aus Madrid möglich. Infolge der galoppierenden Inflation hatte die Zentralregierung seinerzeit einem 20-Millionen-Euro-Paket zur Entlastung der Bürger zugestimmt.

Selbst wenn es zu einer Neuauflage eines solchen Geldsegens aus Madrid kommen sollte, wonach es derzeit nicht aussieht, will Stadtrat Deudero hart bleiben. Die Verkehrsbetriebe befänden sich gegenwärtig in roten Zahlen, die für derartige Geschenke keinen Raum ließen, so Deudero. "Mit den 20 Millionen Euro aus Madrid war es auch nicht getan." Mit dem Geld habe man die Gratisfahrten einer derart großen Bevölkerung nicht gegenfinanzieren können. Überdies, so der Stadtrat, seien die 20 Millionen Euro noch nicht in der Stadtkasse eingetroffen.

Ab dem kommenden Jahr kehrt Palma somit zum Vor-Corona-Status zurück. Gratis befördern die Verkehrsbetriebe dann nur noch Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sowie Rentner.