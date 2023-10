Fast vier Stunden ist es auf den Bildschirmen in sämtlichen staatlichen Krankenhäusern und Gesundheitszentren auf Mallorca am Donnerstagnachmittag schwarz geblieben. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge waren die Informatiksysteme der balearischen Gesundheitsbehörde IB-Salut gegen 15.30 Uhr komplett ausgefallen. Davon betroffen war demnach auch die Notrufleitstelle 061. Erst ab 17.30 Uhr gelang es Technikern, die System schrittweise wieder hochzufahren. Um 19.30 Uhr erklärten die Informatiker den Schaden als behoben. Was zu dem Totalausfall führte, soll jetzt eine Untersuchungskommission klären.

Bei den Patienten sei der Absturz des Computersystems nicht gut angekommen, gab ein Mediziner gegenüber der Zeitung zu. Ärzte und Pflegepersonal hätten während des Shutdowns weder Zugang zu den elektronischen Krankenakten noch zu medizinischen Testergebnissen gehabt. Das hätte zur Folge gehabt, dass Rezepte nicht hätten ausgestellt noch Krankenakten hätten aktualisiert werden können, so der Mediziner. "Es kam zu Verzögerungen, aber die Patienten wurden weiterhin behandelt."