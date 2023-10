Sie sollen mit einem fiesen Trick Urlauber in Palma de Mallorca beklaut haben und sind jetzt festgenommen worden. Zwei Männer, die aus Nordafrika stammen, konnten in Barcelona von Beamten der Nationalpolizei festgesetzt werden. Mindestens für 16 Straftaten sollen sie verantwortlich sein, dabei hatten sie es vor allem auf Luxusuhren abgesehen. Das Duo soll 18 hochwertige Uhren im Gesamtwert von mehr als 180.000 Euro geklaut haben. Ihre Opfer wählten sie dabei bewusst aus, meistens waren es ältere Urlauber. Dabei gingen sie immer mit der gleichen "Flecken-Masche" vor.

Sie rempelten oftmals Senioren an und übergossen sie mit einer Flüssigkeit. Unter dem Vorwand, bei der Reinigung der Kleidung behilflich sein zu wollen, begleiteten sie ihre Opfer. Dafür suchten sie meistens einen nahegelegenen Eingangsbereich eines Hauses auf. Während der angeblichen Reinigung der verursachten Flecken konnten sie den Urlaubern Schmuck und Luxusuhren gewaltfrei abnehmen, und anschließend flüchten. Die Vorfälle sollen sich in diesem sowie im vergangenen Sommer unter anderem in Palma de Mallorca ereignet haben. Festgenommen worden sind die beiden dringend Tatverdächtigen am Sonntag, 1. Oktober, in Barcelona.

Bei der Hausdurchsuchung fanden die Beamten unter anderem zwei Luxusuhren. Eine davon hat einen alleinigen Wert von über 15.000 Euro. Hinzu kamen fast 2000 Euro Bargeld, zwölf Smartphones sowie ein Diamanten-Detektor. Sogenannte “Rolex-Banden” beschäftigen die Ermittler auf Mallorca immer wieder. Erst im August waren zwei Rumänen am Flughafen von Palma de Mallorca festgenommen worden. Die Männer sollen während ihrer Taten ebenfalls besonders perfide vorgegangen sein. Sie reisten eigens dafür in den Sommermonaten nach Mallorca. Die Diebe verkleideten sich als Urlauber, um nicht aufzufallen. Dann näherten sie sich vor allem älteren Opfern, gaben sich als Bekannte aus und umarmten sie liebevoll – währenddessen zogen sie ihnen die teuren Uhren von den Handgelenken.