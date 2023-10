Eigentlich nichts Neues: An Tagen mit schönem Wetter kann man Mallorca und Menorca von den nächstgelegenen Punkten der beiden Inseln aus erkennen. Dennoch dürfte das vor wenigen Tagen von dem in Mahón lebenden Fotografen Antoni Barber aufgenommene Foto so manchen Preis verdienen. Mit außergewöhnlicher Schärfe ist auf seinem Bild die 64 Kilometer von der menorquinischen Hafenstadt Ciutadella entfernte Nordostküste Mallorcas bei Sonnenaufgang zu erkennen. So deutlich wie selten zuvor.



Gut zu sehen sind die Berge von Artà und der Puig de Sa Tudossa mit seinen Radar-Antennen auf dem Gipfel. Möglich machte diese Aufnahme die extrem dunstfreie Sicht über dem Meer, hervorgerufen durch wolkenarmen Hochdruckeinfluss und geringer Tau-Feuchtigkeit, zwei Faktoren, die am Mittelmeer relativ selten vorkommen.

Ähnlich spektakuläre "Übersee-Aufnahmen" sind in der Vergangenheit immer wieder mal von Mallorcas Westküste, der Tramuntana, entstanden, die an sehr klaren Tagen vom 220 Kilometer entfernten Barcelona aus zu erkennen und zu fotografieren ist. Ebenfalls zu sehen war mehrfach Ibiza von Portals Vells aus.