Ein zehnjähriges Mädchen ist am Donnerstagnachmittag in Capdepera auf ihrem Fahrrad von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge ereignete sich der Unfall am Kreisverkehr, der den Ortskern von Capdepera mit dem Camí de na Ferrana verbindet. Die Notrufleitstelle SAMU 061 teilte mit, dass das Mädchen infolge des Zusammenstoßes gegen die Windschutzscheibe des am Unfall beteiligten Fahrzeugs geschleudert worden sei. Herbeigerufene Sanitäter hätten das Unfallopfer zunächst stabilisiert und im Anschluss ins Universitätskrankenhaus in Palma eingeliefert. Der Gesundheitszustand des jungen Mädchens sei kritisch, hieß es weiter. Die Ortspolizei nahm derweil die Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf.