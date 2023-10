In Mallorcas Nebensaison zwischen November und Februar 2024 werden so viele Taxis wie noch nie in einem Winter durch die Straßen Palmas rollen. Die Stadt und der Branchenverband einigten sich am Montag auf eine spürbare Aufstockung der charakteristisch weißen Droschken. "Die Zahl der täglich verfügbaren Fahrzeuge wird von gegenwärtig 500 auf 720 erhöht", sagte der für Mobilität zuständige Stadtrat Toni Deudero gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Der Stadtrat bezeichnete das Abkommen als "historisch, weil sich beide Seiten erstmals ohne jegliche Gegenstimmen" hätten einigen können. Mit den zusätzlichen Taxis wolle man den Service am Kunden in der Nebensaison verbessern, sagte Deudero. Gleichzeitig kündigte er an, dass die Stadt die Einhaltung des Abkommens kontrollieren werde. "Die Maßnahme soll schließlich den Fahrgästen zugute kommen", sagte Deudero. Für Heiligabend und Silvester gab der Mobilitätsstadtrat eine Sonderregelung bekannt. Aufgrund einer traditionellen hohen Nachfrage nach Taxis gebe es an beiden Tagen zwischen 20 Uhr und 8 Uhr keinerlei Beschränkungen für Fahrer. In anderen Worten, alle verfügbaren Taxis der Stadt dürfen ihre Weihnachtskasse aufbessern.