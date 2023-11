Ab Freitag können bei der Gemeinde Calvià Mietbeihilfen und Zuschüsse für Modernisierungen an Gebäuden beantragt werden. Die Kommune stellt nach eigenen Angaben 716.000 Euro an Mietzuschüssen und 162.820 Euro an Renovierungshilfen zur Verfügung. Anträge können innerhalb eines Monats bei der Gemeinde persönlich oder online (www.calvia.com) eingereicht werden. Spätestens in sechs Monaten sollen auf der Internetseite die Namen derjenigen bekanntgegeben werden, die in den Genuss dieser Beihilfen kommen.

Bei der Miete greift Calvià mit 40 Prozent des monatlichen Mietzinses unter die Arme, der jährliche Höchstbetrag beträgt 3.960 Euro. Die Zuschüsse werden für den Zeitraum September 2023-August 2024 gewährt, als Referenz gilt für Antragsteller die Miete des Monats September 2023. Für die Beihilfen kommen ausschließlich Personen infrage, die als Resident in der Gemeinde im Südwesten von Mallorca gemeldet sind. Zu den Auswahlkriterien gehören der Gemeinde zufolge unter anderem das verfügbare Haushaltseinkommen und die Zahl minderjähriger Kinder. Zudem würden Anträge von Opfern häuslicher Gewalt und Betreuungspersonen bevorzugt bearbeitet werden. Weitere Informationen gibt es unter diesem Link. Im Fall der Beihilfen zur Modernisierung von Gebäuden belaufen sich die Zuschüsse auf 25 Prozent der Baukosten, wobei die Gemeinde maximal 9.000 Euro pro Antrag beisteuert. Hierbei sollen sich die Reformen insbesondere auf tragende Elemente, Dach, Fassade sowie der Modernisierung von Wasserleitungen und Elektroinstallationen konzentrieren. Für behindertengerechte Zugänge stellt die Gemeinde maximal 6.000 Euro zur Verfügung. Die Bauarbeiten müssen ab dem Zeitpunkt der Gewährung innerhalb von zwölf Monaten durchgeführt werden. Anträge können sowohl von Eigentümern, Vermietern als auch Hausgemeinschaften eingereicht werden. Näheres zu Antragsformalitäten unter diesem Link.