Wer schon einmal im Auto auf Mallorca in ein Unwetter geraten ist, weiß, wie schnell eine Straße unbefahrbar werden kann. Insbesondere im Herbst kommt es im Mittelmeerraum immer mal wieder zu heftigen Sturzregenfällen, der sogenannen „Gota Fría”, bei der sich innerhalb weniger Minuten ganze Wasserfluten auf die Erde ergießen. Der Klimawandel hat dieses Wetterphänomen in den vergangenen Jahr zusätzlich verschärft. Aber wie verhält man sich in dieser Situation als Autofahrer? Hier einige Tipps:

Eine grundsätzliche Sicherheitsmaßnahme für jeden Autofahrer: Richtiger Reifendruck und angemessene Profiltiefe helfen bei einsetzendem Regen ein Aquaplaning zu vermeiden, sorgen für mehr Haftung. Panik hilft niemandem weiter. Nur mit klarem Kopf kann man die Situation und Risiko einschätzen und bewusste Entscheidungen treffen. Nach den ersten Tropfen auf dem Asphalt wird es rutschig, das sogenannte Aquaplaning setzt ein. Also Fuß vom Gas und Tempo vorsichtig reduzieren, wenn möglich ohne starkes bremsen. Geschwindigkeit verringern, Sicherheitsabstand erhöhen, schnelle Lenkradbewegungen, Brems- und Überholmanöver vermeiden. Gegebenenfalls Abblendlicht oder in Extremfällen gar das Nebellicht einschalten. Ist die Sicht so weit eingeschränkt und die Straßen überschwemmt oder von Hagel belegt, sollte die Fahrt unterbrochen werden. Abblendlicht, Nebellicht oder Warnblinkanlage einschalten, um von den anderen Autofahrern rechtzeitig gesehen zu werden. Es sollte auf keinen Fall durch Wassermassen hindurchgefahren werden. Gerade auf unebenen Straßen wie auf Mallorca kann es vorkommen, dass die überschwemmte Stelle noch tiefer ist, als sie scheint. Das Auto könnte Schaden davontragen oder gar weggespült werden. Aussteigen sollte die letzte Option sein, auch wenn der Drang groß ist. Besonders bei Gewitter sind Sie im Auto am sichersten. Die Karosserie wirkt als sogenannter Faradayscher Käfig Strom ableitend. Trotzdem sollten keine Metallteile berührt werden, die mit der Karosserie in Verbindung stehen. Fenster geschlossen halten und das Fahrzeug nur verlassen, wenn kein Gewitter herrscht und die Möglichkeit besteht, einen sichereren Ort im Freien zu erreichen oder das Auto abschleppen zu lassen. Wenn durch das Unwetter ein Stau entstanden ist, sollte der Motor abgestellt werden. So wird verhindert, dass Abgase in das Fahrzeug gelangen. Licht und die Heizung und gegebenenfalls die Warnblinkanlage sollten jedoch eingeschaltet bleiben. Behalten Sie auf der Insel immer die aktuellen Wetterberichte im Auge. Wenn starke Niederschläge, Gewitter oder Stürme gemeldet werden, lassen Sie das Auto stehen und planen Sie um. Ein Abend zu Hause oder im Hotel wird sicher ungefährlicher und gemütlicher verlaufen.