Bei einem Verkehrsunfall im Norden Mallorcas ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer war mit seinem Auto bei Alcúdia ins Meer gestürzt.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der örtlichen Polizei kurz vor 8 Uhr auf der Straße Ma-2220, die Alcúdia mit Port de Pollença verbindet. Aus bisher noch unbekannten Gründen, die derzeit untersucht werden, kam das Fahrzeug von der Straße ab und landete im Meer. Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, alarmierten die Notrufnummer 112.

Wenige Minuten später waren mehrere örtliche Polizeistreifen und zwei Krankenwagen vor Ort. Nachdem der Verletzte gerettet worden war, wurde er von den Sanitätern stabilisiert und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen. Allem Anschein nach war das Fahrzeug, in dem der Mann unterwegs war, nicht zugelassen war.