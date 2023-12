Eine halbe Hundertschaft der Nationalpolizei hat am Montag im Rahmen eines groß angelegten Einsatzes gegen den organisierten Drogenhandel mehrere Wohnungen auf Mallorca durchsucht. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" vom Dienstagabend hervorgeht, wurden bislang sechs verdächtige Personen festgenommen. Sie sollen in den nächsten Stunden dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Zeitung will aus Ermittlerkreisen erfahren haben, dass der Einsatz noch nicht abgeschlossen sei, und dass mit weiteren Festnahmen zu rechnen sei. Der zuständige Staatsanwalt verhängte aus ermittlungstaktischen Gründen eine Informationssperre.

Aus Medienberichten war zu erfahren, dass die Fahnder am Montagmorgen zur gleichen Zeit in sechs Wohnungen in Mallorcas Hauptstadt Palma Razzien durchführt hatten. Dabei seien Unterlagen, elektronische Datenträger, Bargeld und eine "große Menge" an Drogen, unter anderem Kokain und Haschisch, sichergestellt worden. Sämtliche Festgenommen seien spanischer Nationalität und mittleren Alters. Ihnen werfen die Fahnder vor, einer kriminellen Vereinigung anzugehören und Drogenhandel im großen Stil zu betreiben.