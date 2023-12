Sehr zum Unwillen des Einzelhandels fällt der letzte Dezembertag in diesem Jahr auf einen Sonntag. Das bedeutet, dass Geschäfte und Supermärkte an Silvester nicht geöffnet sind. Eigentlich, denn mit Ausnahme der Kommunen Marratxí und Llucmajor handelt es sich um keinen gesetzlich festgelegten verkaufsoffenen Sonntag. Allerdings kündigte die valencianische Supermarktkette Mercadona vor wenigen Tagen an, nicht daran zu denken, die Pforten ihrer Niederlassungen auf Mallorca an diesem Tag geschlossen zu halten. Damit brach der Einzelhandelsriese prompt einen Streit vom Zaun, in den sich laut MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" die balearische Landesregierung, das Rathaus Palma und so mancher Unternehmerverband einschalteten.

Nach der Ankündigung der Supermarktkette, am letzten Tag des Jahres zu öffnen, ließ die Reaktion des balearischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie nicht lange auf sich warten. In einer schriftlichen Stellungnahme beeilte sich die Behörde klarzustellen, dass der Einzelhandel im Allgemeinen "am Sonntag, 31. Dezember, nicht öffnen darf". Ausgenommen von dieser Regelung seien lediglich Betriebe, für die die gesetzlich festgelegten Öffnungszeiten nicht gelten, etwa Apotheken oder Läden in ausgewiesenen Urlaubergebieten. Vorsichtshalber erinnerte das Ministerium in dem Schreiben daran, dass das Öffnen ohne Genehmigung eine "schwere Ordnungswidrigkeit" darstelle. Die Landesregierung legt jedes Jahr nach vorheriger Absprache mit Unternehmerverbänden und Kommunen die verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage fest. Innerhalb dieses Rahmens haben die Kommunen die Möglichkeit, an zwei Tagen von dieser Regelung abzuweichen und eigene verkaufsoffene Sonn- und Feiertag zu bestimmen. In weiser Voraussicht hätten laut "Ultima Hora" in diesem Jahr aber nur Palmas Vorort Marratxí und die Nachbargemeinde Llucmajor von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.