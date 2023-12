In Palma de Mallorca haben am Mittwoch drei Diebe ein Auto aufgebrochen, dort aber eines ihrer Handys vergessen, was es der Nationalpolizei erleichterte, die Delinquenten bereits wenig später festzunehmen. Laut einer Pressemitteilung vom Freitag hatten sie sogar den Halter des Fahrzeugs angerufen und von ihm 20 Euro für das Mobiltelefon gefordert.

Die kuriose Tat wurde in der Umgebung des Gesundheitszentrums im Multikulti-Viertel Pere Garau begangen. Das spätere Opfer hatte dort seinen Audi abgestellt, um einen Arzttermin wahrzunehmen. Als der Mann zurückkam, stellte er fest, dass sein Tablet-Computer entwendet worden war. Er fand auch das Handy der Täter. Und dieses begann zu läuten, und es wurde vereinbart, sich zwecks Rückgabe am Kreisverkehr von Can Blau zu treffen. Das Opfer wunderte sich über die Dummheit der Täter und rief die Nationalpolizei an. Am Treffpunkt griffen die Beamten dann zu. Bei den Tätern handelt es sich um zwei junge Algerier und eine Spanierin. Die beiden Maghrebiner waren erst vor kurzem auf einem Migrantenboot nach Spanien gekommen.