Nur noch wenige Tage dann steht das neue Jahr 2024 vor der Tür. Wer 2023 auf Mallorca gebührend verabschieden will und noch im Voraus einige Einkäufe erledigen muss, hat auch an Silvester und Neujahr die Gelegenheit. In Palma werden am Sonntag, dem 31. Dezember 2023, weitestgehend alle Geschäfte und Läden geschlossen sein. Ursprünglich hatte die spanische Supermarktkette Mercadona angekündigt, seine Geschäfte in Palma am 31. Dezember öffnen zu wollen. Nach den Spannungen der letzten Tage im Einzelhandel hat der Druck der regionalen Handelskammer das Unternehmen dazu veranlasst, seine anfängliche Haltung zu überdenken, sodass es sich jetzt an die aktuellen Bestimmungen der Öffnungszeiten hält.

FAN Mallorca Shopping und Porto Pi Obwohl diese Einkaufszentren weder am 31. Dezember noch am 1. Januar nicht geöffnet sein werden, bieten sie bis zum Samstag, den 30. Dezember, um 22 Uhr Möglichkeiten noch einmal in diesem Jahr shoppen zu gehen. Beide Einkaufszentren verfügen auch über Kinos und verschiedene Schnellrestaurants. Alcampo Mallorca und Mallorca Fashion Outlet Ähnliche Nachrichten Supermarktkette Mercadona macht Rückzieher und öffnet nicht am Silvestertag Das Einkaufszentrum Alcampo in Marratxí wird am 31. Dezember von 8 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein und bietet eine Option für diejenigen, die noch auf den letzten Drücker Lebensmittel oder Festtagsartikel einkaufen müssen. Das Mallorca Fashion Outlet ist am 31. Dezember von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am 1. Januar bleibt die Mall hingegen geschlossen. El Corte Inglés Die spanische Warenhauskette El Corte Inglés hat verkürzte Öffnungszeiten. So bleibt die Filiale auf den Avenidas in Palma sowohl am 31. Dezember als auch am 1. Januar geschlossen. Das Geschäft auf der Jaime III. öffnet am 31. Dezember zwischen 9 und 20 Uhr, Neujahr ist die Filiale ebenfalls geschlossen. Neben diversen Kleidungsmarken, Drogerieprodukte, Reisebüros und elektronischer Ware gibt es in den Warenhäusern auch einen gastronomischen Bereich mit diversen Angeboten.