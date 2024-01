In Inca in der Mitte von Mallorca hat sich am Wochenende ein ungewöhnlicher Unfall ereignet. Bei dem Versuch, auf Mallorca eine Wohnung illegal zu besetzen, hat sich ein 19-Jähriger schwer verletzt. Der junge Mann stürzte aus dem vierten Stock und prallte ungebremst auf dem Boden auf. Er wird noch immer im Krankenhaus behandelt, sein Zustand ist kritisch. Wie die MM-Schwesterzeitung Última Hora berichtet, gehört der Jugendliche zu einer polizeibekannten Gruppe von Einwanderern. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten sie zu dritt versucht, eine Wohnung in Inca zu besetzen.