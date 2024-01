Ab dem kleinen Regionalflughafen Kassel werden im kommenden Sommer gleich zwei Fluggesellschaften in Richtung Mallorca abheben. Neben der Airline Sundair werde dies ab 16. Juli Alba Star sein, bestätigte eine Sprecherin des Flughafens am Dienstag gegenüber dem Branchenblatt airliners.de. Die Passagiere würden bis 22. Oktober jeweils dienstags in einer Boeing 737-800 (189 Sitzplätze) aus Hessen nach Palma beziehungsweise zurück nach Deutschland geflogen. Los geht es wöchentlich ab Palma um 11.25 Uhr, zurück auf die Insel um 14.35 Uhr.

Ähnliche Nachrichten Isla Air plant noch in diesem Jahr Wasserflugzeug-Routen von Mallorca zu den Nachbarinseln Mit Alba Star will der Flughafen Kassel nach eigenen Angaben die "zu erwartende Nachfrage" nach Mallorca-Flügen in der Hauptsaison abdecken. Die Buchung für einen Flug mit Alba Stars erfolgt allerdings nicht über die Homepage des Unternehmens, sondern ausschließlich über Reisebüros und -veranstalter. Bereits Anfang Mai nimmt nach Angaben des Flughafens die Airline Sundair ab Kassel ihre Flüge nach Mallorca auf. Diese fänden jeweils donnerstags und sonntags statt. Die spanische Charterfluggesellschaft Alba Star hat ihren Firmensitz in Palma und wurde im November 2009 gegründet. Die Fluggesellschaft fliegt neben Mallorca die Kanarischen Inseln und Städte in Italien an.