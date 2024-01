Mallorcas Inselmetropole Palma will in diesem Jahr das Angebot des öffentlichen Bikesharing-Projekts Bicipalma weiter ausbauen. Bis Jahresende, so MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter Berufung auf Angaben des öffentlichen Unternehmens SMAP (Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos SA), das für Bicipalma verantwortlich zeichnet, sollen im Stadtgebiet 16 neue Ausleihpunkte eingerichtet werden. Überdies sei die Anschaffung von 150 zusätzlichen Fahrrädern mit Elektromotor vorgesehen. Die Drahteselflotte von Bicipalma verfügt gegenwärtig nach Unternehmensangaben über 560 herkömmliche Fahrräder und 280 E-Bikes.

Nach der angekündigten Erweiterung des Angebots, so die Zeitung, sollen Kunden in Palma künftig insgesamt 101 Ausleihstellen zur Verfügung stehen. Die Zweiradflotte soll dann 430 E-Fahrräder und 560 traditionelle Fahrräder umfassen. Mit dem geplante Ausbau des Angebots wolle die Stadt den Bürgern eine Alternative zu herkömmlichen Fortbewegungsmitteln anbieten, sagten der für Mobilität zuständige Stadtrat Antonio Deudero und SMAP-Geschäftsführerin Lydia Pérez. "Mit dieser Maßnahmen unterstreichen wir unseren Willen, mit alternativen Transportmöglichkeiten die Mobilität in Palma zu verbessern", sagte Deudero. Bicipalma ist bislang ausschließlich für Spanier und ausländische Residenten mit NIE-Nummer konzipiert. Bei der kostenlosen Anmeldung wird nach der entsprechenden Nummer gefragt. Bei den Tarifen wird nach Kurzzeit- und Langzeitnutzern unterschieden. Für Erstere gibt es Drei- und Fünftagespässe zum Preis von neun beziehungsweise zwölf Euro. Damit kann aber nicht unbegrenzt durchs Stadtgebiet geradelt werden. Die ersten 30 Minuten sind zwar stets gratis, anschließend werden von der Kreditkarte im 30-Minutentakt 0,50 Euro abgebucht. Langzeitnutzer können zwischen Monats-, Dreimonats-, Sechsmonats- und Jahresabo wählen. Weitere Infos auf der Internetseite von Bicipalma.