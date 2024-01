Ein 19-jähriger Marokkaner, der am vergangenen Sonntag beim Versuch eine Wohnung auf Mallorca zu besetzen abgestürzt worden war, ist am Dienstag an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Das berichtete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" unter Berufung auf eines Sprechers der Universitätsklinik Son Espases in Palma. Einstimmigen Medienberichten zufolge hatte der junge Mann hatte in Begleitung von zwei Freunden gegen 2.20 Uhr versucht, über die Fassade in eine Wohnung in der Calle Pere de Sant Joan in Inca einzudringen.

Ähnliche Nachrichten Polizei verhaftet „schlafende“ Hausbesetzer in Palma Auf Höhe der vierten Etage endete nach Zeitungsangaben der Kletterversuch des 19-Jährigen. Der Nordafrikaner stürzte in die Tiefe und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein herbeigerufener Notarztwagen brachte den jungen Mann zur Behandlung ins Krankenhaus nach Palma, wo er bis zu seinem Tod intensivmedizinisch betreut wurde. Die Polizei nahm derweil die Ermittlungen in dem Fall auf. Sie stellte von den Freunden des Todesopfers noch am Unfallort die Personalien fest.