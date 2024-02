Zwar ist der meteorologische Frühlingsbeginn noch in weiter Ferne, doch füllen sich die Straßen Mallorcas derzeit bereits mit vielen Radfahrern. Grund dafür ist das milde Winterwetter, gepaart mit den vielen Sonnenstunden, das dazu führt, dass die Bike-Saison zeitlich vorgezogen wird.

Das spiegelt sich in den Zahlen der Hotels und Gastbetrieben wider, die bereits zu 30 Prozent belegt sind, was sich einer Schätzung des Hotelierverbands FEHM im kommenden Monat März noch auf 70 Prozent steigern wird.

Vor allem der legendäre Radmarathon Mallorca 312 OK wird, wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, wird in der Zeit nach Ostern einer der Höhepunkte der balearischen Fahrradsaison sein (27. April 2024). Derzeit verzeichnen diverse Fahrradverleihe, Werkstätten und Geschäfte, die auf spezielle Outdoor-geprüfte Biker-Kleidung spezialisiert sind, bereits jetzt schon ein hohes Kundenaufkommen. Vor allem sind die Playa de Palma und diverse Hotels in Palma und Calvià bei den fahrradbegeisterten Urlaubern beliebt.