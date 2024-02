Für einige Teile Mallorcas gilt wegen starker Windböen und rauer See Alarmstufe Gelb. Der spanische Wetterdienst Aemet gab an, dass die Warnungen vor allem den Süden der Insel und das Tramuntana-Gebirge am Sonntag, 25. Februar, von 12 bis 23.59 Uhr betreffen. Dabei sollen Windgeschwindigkeiten von über 70 Kilometer pro Stunde erreicht werden, an den Berggipfeln ist teilweise auch mit Windstärken von 80 Kilometer je Stunde zu rechnen. Auf der See kann es bis zu drei Meter hohen Wellengang geben.

25/02 11:06 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:06 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/ynX5jxioYH — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) February 25, 2024 Ähnliche Nachrichten Hagelschauer weckt das samstägliche Palma aus dem Wochenendschlaf Mehr ähnliche Nachrichten Auch ein teilweise bewölkter und bedeckter Himmel wird vorhergesagt, wobei einzelne gelegentliche Regenfälle möglich sind. In Palma wurde am Sonntag eine Temperatur von 16 Grad gemessen, was ein für die winterliche Jahreszeit normaler Wert ist. Die kommende Woche startet mit einer meteorologischen Instabilität und Aemet hat die Windwarnungen noch auf weitere Gebiete ausgedehnt. Der Süden der Insel soll bis 10 Uhr Montag, 26 Januar, von Böen erfasst werden, und das Tramuntana-Gebirge, der Norden und Nordosten mindestens bis sechs Uhr. Die Küstenwarnungen bleiben auf der gesamten Insel in Kraft. Am Dienstag, den 27. Februar, kann es gelegentlich zu Regen- und Hagelschauern kommen.