Am vergangenen Montag (4. März) hat ein Mann in einem Supermarkt in Palma vor einer Frau die Hose heruntergezogen und sich nackt entblößt. Zuvor hatte er sein Opfer verbal beleidigt. Als die Frau ihn bat, aufzuhören, griff er nach einer Flasche Alkohol und begoss die Frau damit. Schließlich entledigte er sich seiner Hose und zeigte ihr seine Genitalien.

Doch damit nicht genug. Der Halbnackte sprang mit heruntergelassener Hose auf die Frau zu und schlug sie so hart ins Gesicht, dass sie zu Boden fiel. Als ein Zeuge der Frau zur Hilfe kommen wollte, ereilte ihn das gleiche Schicksal. Auch er wurde angegriffen und mit Faustschlägen, vor allem ins Gesicht, verprügelt. Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Vorfall am Montagabend gegen 21 Uhr in Palmas Viertel Cas Capiscol. Das Sicherheitsteam des Supermarktes rief sofort die Lokalpolizei und einen Notarzt. Die beiden leicht Verletzten wurden in das Krankenhaus Son Espases gebracht, wo sie behandelt wurden. Die Polizei nahm den Angreifer bulgarischer Herkunft schließlich wegen Körperverletzung fest, nachdem sie die Opfer befragt und die Videoaufzeichnungen der Sicherheitskameras angeschaut hatten.