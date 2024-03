Eine 29-jährige Frau ist am Mittwoch vergangener Woche wegen mutmaßlicher Kindesentführung auf Mallorca verhaftet worden. Während eines Besuches bei ihrer minderjährigen Cousine in einem Jugendheim in Palma soll sie das Mädchen entführt und zum Hafen gebracht haben, um anschließend mit der Fähre aufs Festland zu gelangen. Die mutmaßliche Täterin konnte jedoch rechtzeitig von der Polizei aufgespürt und festgenommen werden.

Nachdem der Leiter des Jugendschutzzentrums das Verschwinden des Mädchens bemerkt hatte, benachrichtigte er die Polizei, die daraufhin eine Ermittlung einleitete, um die Minderjährige ausfindig zu machen. Am Morgen des 13. März lokalisierten die Behörden die Frau mit der Minderjährigen im Hafen von Palma, als beide dabei waren, auf eine Fähre zu steigen. Die 29-jährige Frau hatte zwei Fahrscheine in der Tasche: Einer, der auf ihren Namen ausgeschrieben war und der andere mit einem fremden Namen, um das Kind unbemerkt mitnehmen zu können. Das Mädchen wurde unversehrt in das Jugendheim zurückgebracht. Die Polizei versuchte anschließend, Kontakt mit dem Vater aufzunehmen, der im Ausland lebt. Weitere Einzelheiten um den Verbleib der Minderjährigen, sind nicht bekannt.