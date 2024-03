So gehen Prognosen bisweilen auseinander: Vor wenigen Tagen hatte das Reservierungsportal TravelgateX davon gesprochen, dass Mallorca ein weiteres Rekord-Ostern bevorstehe, mit Buchungszahlen, die durch die Decke gingen. Am Mittwoch legte die Flughafenverwaltung AENA ihre Sicht der Dinge vor, und die ist gänzlich anders. Demnach stehen den 5.028 Flugbewegungen aus dem Ausland, die im vergangenen Jahr über die gesamten Osterwoche verzeichnet worden waren, gerade einmal 3.074 Starts und Landungen in diesem Jahr gegenüber. Das entspreche einem Minus von 40 Prozent bei internationalen Flugverbindungen, hieß es in einer Mitteilung an die Medien.

Den mutmaßlichen Grund für den Absturz der Passagierzahlen aus dem Ausland zu Ostern lieferte AENA gleich mit. Fiel Ostern 2023 bereits in den April (31. März bis 10. April) und sei damit gleichbedeutend mit dem Start in die Saison gewesen, würden die diesjährigen Osterferien nahezu gänzlich (22. März bis 1. April) in den Monat März fallen. Dabei handele es sich zwar nur um wenige Tage Unterschied, psychologisch sei das für potenzielle Besucher aber durchaus von Bedeutung. Denn das Wetter verhalte sich im März zumeist deutlich launischer und kühler in diesen Breitengraden als im April. Den spanischen Mallorca-Urlaubern macht der zeitliche Unterschied offenbar weniger aus. Registrierte AENA im Vorjahr 2.300 Flüge zwischen dem Festland und der Insel, so die Zeitung, seien für dieses Jahr 2.275 geplant. Der Tag mit dem höchsten Passagieraufkommen wird wie im Vorjahr der Ostersonntag mit 684 Flugbewegungen sein – mit 456 internationalen Flügen und 228 nationalen Flügen.