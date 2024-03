Beamten der Guardia Civil haben am Mittwoch den Gemeinderat und Sprecher der Linkspartei Podemos in Son Servera, Francisco Javier Mora Sureda, festgenommen. Einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge wir dem Lokalpolitiker Kindesmisshandlung in zwei Fällen vorgeworfen. Die Festnahme gehe auf eine zuvor von der Schwiegermutter Suredas erstatte Anzeige zurück. Die Festnahme erfolgte am Arbeitsplatz des Gemeinderates in der Cala Millor.

Nach Informationen der Zeitung hatte die Mutter von Suredas Ehefrau ausgesagt, dass dieser gegenüber seinen beiden 13 und 15 Jahren alten Söhnen ein zeitweise gewalttätiges Verhalten an den Tag lege. Dazu zählten sowohl physische Gewalt als auch die Ausübung psychologischen Drucks. Die Schwiegermutter will persönlich mehrmals Zeugin solcher mutmaßlicher Ausfälle geworden sein, so die Zeitung unter Berufung auf ermittlernahe Quellen. Zunächst hatte die Schwiegermutter des Parteisprechers Anzeige bei der Ortspolizei in Son Servera erstattet. Diese übergaben den Fall nach Aufnahme erster Zeugenaussagen an die Kriminalpolizei der Guardia Civil. Weitere Einzelheiten drangen bislang nicht an die Öffentlichkeit.