Das Wetter auf Mallorca ist in diesen Tagen wie ein Glücksspiel: Man weiß nie, was man bekommt. Teilweise erlebten die Menschen auf der Insel am Anfang der Woche tropische Nächte, dann wurde es wieder kalt. So auch in der vergangenen Nacht. Nur 4 Grad sind es in Campos gewesen, 5 in Lluc, 6 Grad in Artà sowie Manacor und 7 Grad in Ses Salines. Am Mittwochmorgen sind erst einmal alle Sturmwarnungen vom Wetterdienst Aemet aufgehoben worden. In den kommenden Tagen wird sich die Wetterlage insgesamt stabilisieren, dennoch fahren die Temperaturen Achterbahn.



Am Mittwochmorgen ist der Tag erst einmal freundlich losgegangen. Stellenweise kann der Himmel auf Mallorca leicht bewölkt sein. Auch kurze Schauer sind nicht ausgeschlossen, aber selten. Dazu liegen die Tageshöchstwerte zwischen 17 und 22 Grad. Konkret werden in Palma de Mallorca 21 Grad erwartet, Manacor kommt auf 20 sowie Sóller und Alcúdia bei höchstens 19 Grad, in Valldemossa werden es nur 15 Grad. Ein flotter Wind aus Westen und Nordwesten zieht auch noch auf.



Der Donnerstag bringt ähnliche Werte und meistens viel Sonnenschein. Im Norden, Osten und Süden der Insel kann der Himmel stellenweise etwas bewölkter sein. Vor allem rund um Palma de Mallorca, Calvià und Andratx wird hingegen viel Sonne erwartet.



Ab Freitag scheint fast überall auf Mallorca die Sonne und der Himmel wird strahlend blau sein. So langsam werden die Temperaturen anziehen und es wird wärmer. In Santa Maria del Cami können es dann bis 25 Grad werden und in Palma de Mallorca bis 23 Grad. Am Wochenende sieht alles danach aus, als würden wieder ein paar sommerliche Tage bevorstehen.

Tiempo para los próximos días:



· (M-J) Temperaturas en torno a la media y chubascos dispersos preferentemente en Mallorca y Menorca.

· (V-L) 🌤️ Fin de semana con temperaturas cálidas o muy cálidas sin llegar a las de estos días atrás.

· (M-J) Nueva bajada de temperaturas. pic.twitter.com/3vKRLcBGib — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) April 9, 2024

Denn am Samstag und Sonntag sollen es auf Mallorca sogar örtlich bis zu 30 Grad werden, kündigte der spanische Wetterdienst auf den Balearen an. Wer im Balearen-Meer baden gehen will, braucht trotzdem etwas Mut: Aktuell liegt die Wassertemperatur rund um die Insel im Mittel bei frischen 17 Grad. Kurzer Ausblick in Richtung kommender Woche: Dann steht wieder ein Abfall der Temperaturen bevor.