Mallorcas Inselmetropole Palma will sich professionelle Hilfe holen, um sich auf dem US-amerikanischen Markt zukunftsweisend zu präsentieren. Genauer gesagt die Tourismusförderung Fundació Turisme Palma 365. Deren Vorsitzender Pedro Homar sagte auf einer Versammlung von Anteilseignern am Mittwoch, dass man auf den "hervorragenden Ergebnissen, die eine punktuelle Marketingmaßnahme 2022 gehabt hat", aufbauen wolle. Aus diesem Grund wolle die Stiftung demnächst eine PR-Agentur mit der Aufgabe betrauen, Palma als Premiumurlaubsziel jenseits des Atlantiks ins rechte Licht zu rücken. "Wir müssen auf diesem Markt am Ball bleiben", so Homar gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Diesen Worten mochte der für Tourismus verantwortliche Stadtrat Javier Bonet nur zustimmen. Das ausgegebene Ziel von Stadt und Tourismusförderung sei, Palma als attraktives und urbanes Urlaubsziel zu präsentieren, welches "das ganze Jahr über modern, weltoffen und sicher" sei. Nach einer erfolgreichen ersten Saison mit Direktflügen ab New Jersey eröffne sich für Mallorca und explizit Palma die Chance, den lukrativen US-Markt weiter auszubauen, sagte Bonet weiter. An der Versammlung nahmen der Zeitung zufolge zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik teil. Auf der Versammlung der Tourismusstiftung wurde der Blick aber nicht nur nach vorne, sondern auch zurück ins vergangene Jahr gerichtet. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Verabschiedung des Geschäftsberichts 2023. Insgesamt, so der Vorsitzende Homar, schaltete die Stiftung 74 Marketingkampagnen in verschiedenen Medien und auf Messen und Veranstaltungen. Im Besonderen hob er die Kampagne Palma (in) London hervor. Mit dieser habe man ein potenzielles britisches Klientel vor allem auf die gastronomischen Aspekte der Inselhauptstadt aufmerksam machen wollen. In diesem Jahr, sagte Homar, werde man an der Strategie festhalten, über gezielte Kampagnen die Marke Palma auf nationaler wie internationaler Ebene sichtbarer zu machen.