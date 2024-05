Der Ausnahme-Blitz, der die Menschen in Palma de Mallorca am Sonntagabend erschüttert hatte, hatte so viel Energie, dass er 21.600 Waschmaschinen aktiviert hätte. Nach Schätzungen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" 281.000 Ampere ausgegangen werden, was mehr als zwölf Millionen LED-Glühbirnen entspricht. Zwölf Fußballspiele hätten damit 90 Minuten beleuchtet werden können.

Der Blitz war gegen 20.30 Uhr in ein Gebäude an der Avenida Aragón auf der Höhe der Nummer 50 eingeschlagen. Seine Helligkeit und der darauffolgende extrem laute Donner schreckten viele Menschen in der Stadt auf. Unterdessen funktionierten auch am Dienstag zahlreiche Ampeln in der Gegend nicht. Arbeiter waren damit beschäftigt, sie wieder in Betrieb zu bringen. Die Ampeln befinden sich auf der Avenida General Riera und den Straßen 31. de Diciembre und Pascual Ribot. Das schlechte Wetter sollte unterdessen im verlauf des Dienstags enden. Der Mai wird dann laut dem Wetterdienst Aemet sonnig starten, und diese schöne Zeit wird auch bis mindestens zum kommenden Wochenende anhalten.