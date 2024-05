Ab dem 2. Mai 2024 öffnet die Kathedrale von Mallorca, eines der bedeutendsten gotischen Bauwerke im Mittelmeerraum, wieder ihre Terrassen für die Öffentlichkeit. Bis zum 31. Oktober können Einheimische und Touristen die faszinierende Architektur des Gotteshauses aus einer neuen Perspektive bewundern.

Einwohner und gemeldete Residenten Mallorcas haben an jedem Freitag sowie am 2., 3. und 4. Mai die Gelegenheit, die Terrassen der Kathedrale kostenlos zu besichtigen. Voraussetzung dafür ist die Vorlage eines Personalausweises beziehungsweise einer gültigen Anwohnermeldebescheinigung aus dem Rathaus. Aber: Die in den vergangenen Jahren mögliche bequeme Online-Reservierungsmöglichkeit, insbesondere für Bewohner des ländlichen Umlands, wurde allerdings abgeschafft. Nur wer an den kostenpflichtigen Besichtigungen und Führungen teilnimmt, kann vorab über die Webseite www.catedraldemallorca.com reservieren. Des Weiteren finden die kostenlosen Führungen für Einheimische und Residenten ohne Guide statt, sodass es ratsam ist, sich vorab über die Kathedrale und ihre Besonderheiten zu informieren.

Der Besuch der Dachterrassen ermöglicht spektakuläre Aussichten über die Bucht von Palma, die Außenansicht der Kirchenrosette sowie die der Strebepfeiler und des Glockenturms. Den Aufstieg über die enge Wendeltreppe sollte man sich jedoch nur bei guter körperlicher Verfassung trauen. Reservierungen für die Terrassenführungen können online vorgenommen werden. In diesem Fall betragen die Kosten 8 Euro für Einwohner Mallorcas und 25 Euro für alle anderen Besucher. Die Öffnungszeiten der Kathedrale sind montags bis freitags von 10.00 bis 16.30 Uhr und samstags von 10.00 bis 13.30 Uhr.