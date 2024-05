Im Hotel Amoc Colón in Palma der Mallorca ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nachdem alle Touristen evakuiert worden waren, rückte die Feuerwehr an und löschte den Brand. Wenig später konnte der Betrieb der Drei-Sterne-Herberge wieder in Gang gesetzt werden.

Als in der Küche des kleinen Drei-Sterne-Hotels in der Stadtmitte von Palma um 10.30 Uhr ein Kessel in Brand geraten war und dicker Rauch austrat, wurde nicht lange "gefackelt". Die Mitarbeiter der Herberge schritten sofort zur Tat und evakuierten das Hotel. Sie hatten die Bomberos rechtzeitig gerufen, denn diese rückten sofort mit zwei Feuerwehrwagen und einem Aufgebot an Polizisten im Carrer 31 de Desembre an. Da die Gäste bereits alle auf der Straße standen, konnten die Helfer auch direkt zur Tat schreiten. Die Beamten der Guardia Civil sperrte vorsorglich den Teil der oben genannten Straße ab, um eine Störung der Löscharbeiten zu vermeiden. In wenigen Minuten hatten die Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Nachdem Löschen konnte der Betrieb der Gaststätte wieder ganz normal weiterlaufen.