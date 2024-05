Die Hochsaison auf Mallorca hat begonnen. Das macht sich an den vollen Straßen und Bussen sowie gut gefüllten Bars und Restaurants bemerkbar. Allerdings bringt der Saisonstart auf der Insel auch Probleme mit sich, wie aktuell in den Meeresvierteln von Palma de Mallorca. Vor allem rund um die Playa de Palma machen falsch geparkte Mietwagen den Anwohnern das Leben schwer.

Laut der Anwohnervereinigung von El Arenal erobern Mietwagen das Viertel und werden häufig so falsch abgestellt, dass sie sogar Rettungswege und Einfahrten blockieren. Viele Mietwagen-Fahrer würden ihre Autos auf der durchgezogenen gelben Linie parken. Das ist verboten und kann dazu führen, dass die Autos abgeschleppt werden. Auch gibt es demnach Wagen, die in Zonen zum Be- und Entladen abgestellt werden oder in falscher Richtung parken.

"Alle Straßenecken von s'Arenal haben durchgezogene gelbe Streifen, weil sie so schmal sind. An dem Tag, an dem die Feuerwehr einen Einsatz hat, wird das Löschfahrzeug wegen der Autos nicht mehr durchkommen", beschwert sich ein Sprecher der Anwohnervereinigung von El Arenal. "Das habe ich noch nie gesehen", meint er. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, sei die Parksituation in dem Viertel schon seit dem 1. April problematisch.

Einige Mietwagen seien auch nicht als solche gekennzeichnet. Die Anwohnervereinigung prangert auch an, dass es illegale Mietwagenfirmen rund um die Playa de Palma gebe. Auch aus dem Viertel Can Pastilla berichten Anwohner von ähnlichen Zuständen.